Суд закрыл для прессы и слушателей процесс о вымогательстве у Чемезова

Хамовнический суд в Москве закрыл для прессы и слушателей рассмотрение дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Об этом государственному агентству ТАСС сообщили в суде.

Представитель Чемезова заявил, что рассмотрение дела в открытом режиме может привести к разглашению тайн из-за запланированных допросов топ-менеджеров "Ростех", пишет телеграм-канал "Осторожно, новости".

В деле трое обвиняемых. Бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Они не возражали против закрытия процесса. Третий обвиняемый – журналист Life Тамерлан Бигаев – настаивал на публичных слушаниях. Адвокаты Бигаева утверждают, что в деле нет тайн.

Дело о вымогательстве Сергея Чемезова было возбуждено в октябре прошлого года. Поводом стала публикация в телеграм-канале о светской жизни "Тушите свет". По версии следствия, сотрудники канала требовали от Чемезова 11 миллионов рублей за удаление записи о том, что он посетил день рождения миллиардера Андрея Бокарева.

В конце прошлого года в России возбудили несколько уголовных дел о вымогательстве у сотрудников "Ростеха". В мае трёх бывших администраторов телеграм-каналов Riddle и "Проект СКАНЕР" суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы каждого.

"Ростех" – одна из крупнейших госкорпораций России и главных поставщиков оружия для российской армии. С начала войны она стала производить танки "Армата" и "Прорыв" для фронта.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов – сослуживец российского президента по разведывательной работе в Дрездене во времена ГДР.

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