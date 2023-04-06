Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы

Прокурор запросил для оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Об этом рассказала журналистам у здания Московского городского суда его адвокат Мария Эйсмонт, сообщает "Сота".

По словам юриста, её подзащитный за время нахождения в СИЗО потерял 17 килограммов веса. В середине марта Кара-Мурза не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе стало значительно хуже. Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз "полинейропатия". Этот диагноз входит в список исключающих пребывание в СИЗО. Однако суд отказался рассмотреть медицинские документы и перевести политика под домашний арест.

В начале марта суд продлил арест Кара-Мурзе на полгода. Он находится в СИЗО с апреля 2022 года. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о так называемых фейках про армию России, о государственной измене и об осуществлении деятельности "нежелательной организации" за работу с "Открытой Россией".