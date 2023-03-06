Суд продлил арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе на полгода

Московский городской суд в понедельник продлил арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе на полгода. Он находится в СИЗО с апреля 2022 года.

В отношении Кара-Мурзы возбуждено три уголовных дела: о "фейках" про российскую армию, об осуществлении деятельности "нежелательной организации" за работу с "Открытой Россией" и о госизмене.

В СИЗО Кара-Мурза жаловался на ухудшение состояния здоровья. Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз "полинейропатия". Она входит в список диагнозов, исключающих пребывание в СИЗО. Однако суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении медицинских документов и перевода оппозиционера под домашний арест.

Также суд начал рассматривать дело Кара-Мурзы по существу. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Адвокат Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров после судебного заседания рассказал журналистам, что дело против политика будет рассматривать коллегия из трёх судей, одним из которых, возможно, будет Сергей Подопригоров, входящий в "список Магнитского", в составлении которого принимал участие сам Кара-Мурза.

По сообщению Sota, Подопригоров в ходе заседания заявлял, что Кара-Мурза якобы хочет использовать суд как трибуну "для публичной дискредитации существующего режима с участием западных разведок ЦРУ и МИ-6".

Следующее судебное заседание по делу Кара-Мурзы состоится 13 марта.

По версии следствия, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию". В частности, тогда речь шла о бомбардировках жилых районов и объектов социальной инфраструктуры Украины.

Уже когда он был под арестом, против политика были возбуждены дела о сотрудничестве с нежелательной организацией и государственной измене.

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