Обвиняемому в подрыве машины сотрудника ГРУ запросили 28 лет

Гособвинитель во вторник попросил 2-й Западный окружной военный суд назначить 28 лет колонии строгого режима Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля с сотрудником ГРУ Минобороны на севере Москвы в июле 2024 года.

Прокурор настаивает, что первые 7 лет срока Серебряков должен провести в тюрьме. Обвинение также просит назначить 30-летнему подсудимому штраф в 1 миллион рублей.

Бывшего аналитика банка данных "ТВС Узбекистан" Евгения Серебрякова, который внесён в России в перечень террористов и экстремистов, судят по статьям о совершении теракта по предварительному сговору и о незаконном хранении и изготовлении взрывчатки. Свою вину он признал, но в содеянном не раскаялся, отмечает "Медиазона".

Защита настаивает на минимально возможном наказании, отмечая, что подсудимый признал вину, пишет "КоммерсантЪ".

Утром 24 июля на парковке жилого комплекса в Москве, на улице Синявской, взорвался внедорожник Toyota. В результате пострадали находившиеся внутри мужчина и женщина. У водителя взрывом оторвало ступни.

В день взрыва Серебряков покинул Россию, улетев в Турцию, однако позже его задержали и передали сотрудникам российских силовых структур. Из слов задержанного на видео, которое опубликовала ФСБ, следовало, что взрывчатку под автомобиль он заложил по указанию спецслужб Украины. Киев причастность к взрыву отвергал.

СМИ писали, что пострадавший владелец машины в Москве – офицер ГРУ Андрей Торгашов, который может служить в воинской части 45807. Эта часть упоминалась в журналистских расследованиях в связи с высылкой агентуры ГРУ из Норвегии и покушением в Москве на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова.



