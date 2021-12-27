Обвиняемые по делу об убийстве спецназовца получили до 20 лет колонии

Московский областной суд в понедельник вынес приговор девятерым обвиняемым по делу об убийстве летом 2019 года бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Судья назначил сроки от 5 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Максимальное наказание получил Сергей Ходжоян, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима. По версии следствия, именно он нанёс Белянкину смертельный удар ножом. Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые, по версии следствия, держали бывшего спецназовца в момент убийства получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Им также назначили ограничение свободы сроком на полтора года после отбытия наказания. Все трое были признаны виновными в убийстве, покушении на убийство ещё двух человек и хулиганстве.

Шестеро других обвиняемых – Нарек Степанян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян, Давид Егиазарян, Саак Саакян и Артур Акобян – получили сроки от 5 до 5,5 лет лишения свободы по статье о хулиганстве. Никто из подсудимых вину не признал.

​Белянкин был убит 1 июня 2019 года в посёлке Путилково Московской области. По словам очевидцев, он вступился за двух прохожих, которых избивала толпа. Известно, что бывший спецназовец применил травматический пистолет. Его стали избивать, а затем нанесли удар ножом в сердце.

В Москве прошла серия одиночных пикетов у здания посольства Армении. Участники требовали выдать в Россию подозреваемого в убийстве. О том, что к преступлению могут быть причастны граждане Армении, ранее заявил отец Белянкина. По его словам, эту информацию он получил от следователей, которые работали на месте убийства. Они рассказали ему, что часть участников драки, в которой погиб спецназовец, улетели в Ереван.

Бывший ефрейтор Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Один из друзей погибшего рассказал, что контракт Белянкина с Министерством обороны закончился 10 месяцев назад. Бывший боец спецназа собирался пойти работать в МЧС или устроиться в ОМОН.