Обвиняемые в убийстве американца в Донецке получили до 12 лет тюрьмы

Созданный российскими властями суд в Донецке вынес приговор четырём военнослужащим по делу об убийстве гражданина США Рассела Бентли. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Майор российской армии Виталий Вансяцкий и старший лейтенант Андрей Иорданов получили по 12 лет колонии строгого режима, младший сержант Владислав Агальцев – 11 лет колонии строгого режима, Владимир Бажин – полтора года колонии поселения.

Вансяцкий, Иорданов и Агальцев были признаны виновными в превышении должностных полномочий, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшего. Иорданову вменили также побег из-под стражи. Все трое лишены воинских званий. Бажина обвинили в укрывательстве преступления.

По версии следствия, Вансяцкий и Иорданов 8 апреля 2024 года застали Бентли "за подготовкой к видеосъёмке последствий ракетного удара". Они потребовали от Бентли предъявить документы и объяснить причину своего нахождения на месте. Американец в ответ представился им корреспондентом. Затем Вансяцкий "доложил командованию воинской части о выявлении диверсанта".

Вансяцкий получил распоряжение доставить Бентли в часть, после чего поручил Иорданову задержать американца. Бентли посадили в автомобиль, где избили и применили пытки, в результате чего задержанный умер. Чтобы скрыть его смерть, Вансяцкий и Агальцев поместили тело в багажник автомобиля и подорвали его. На следующий день Бажин и Иорданов поехали к месту подрыва автомобиля и сожгли тело потерпевшего.

Американское издание Texas Monthly рассказывало, что в прошлом Бентли был военным инженером и служил в Германии. В США Бентли признавали виновным в контрабанде и продаже наркотиков, какое-то время он скрывался от властей. В начале 1990-х он пытался баллотироваться в американский Сенат.

В Донецк Бентли он приехал в 2014 году и присоединился к пророссийским сепаратистам. Сначала он воевал в составе их подразделений, позже стал собирать гуманитарную помощь местным жителям и вести видеоблог, российская пропаганда регулярно использовала его материалы в своих сюжетах. Кроме того, он был стрингером государственного российского агентства "Спутник".