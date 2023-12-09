Обвиняемый в подрыве двух поездов на БАМе арестован до конца января

Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января гражданина Беларуси Сергея Еремеева, которого обвиняют в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает ТАСС.

Сергей Еремеев заявил в суде, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

7 декабря российские государственное информагентство ТАСС сообщило со ссылкой на ФСБ, что сотрудники ведомства задержали гражданина Беларуси, проживающего в Литве, по подозрению в подрыве двух грузовых вагонов в Северомуйском тоннеле. Агентство отмечало, что задержанный, имя которого не называлось, признал вину и сообщил, что он действовал якобы "под контролем украинских спецслужб".

После пожара в Северомуйском тоннеле в конце ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Среди членов локомотивной бригады пострадавших не было. В РЖД случившееся изначально связывали с замыканием электрической проводки, отмечает Сибирь.Реалии.