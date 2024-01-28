В Таллинне объявлены лауреаты независимой музыкальной премии "Степной волк" за прошедший 2023 год. Артистом года стал Борис Гребенщиков. Группа года - "Ногу свело". Песня года - "Пыяла" дуэта АИГЕЛ. Лучшим музыкальным видео признан клип рэп-исполнителя Лигалайз "Мир! Вашему! Дому!", а событием года — фильм-концерт продюсера Ромы Либерова "Мы есть!", в котором приняли участие многие российские музыканты, покинувшие страну из-за несогласия с войной в Украине.

К Борису Гребенщикову относятся и ещё две номинации премии: лучшим альбомом признан его "Богрукиног", вышедший в 2023 году, а лучшей книгой о современной музыке на русском языке — книга Александра Кушнира "Аквариум: геометрия хаоса" об основанной Гребенщиковым рок-группе.

Песня "Пыяла" ("Хрупкое") дуэта АИГЕЛ на татарском языке обрела в прошлом году широкую популярность как лейтмотив сериала "Слово пацана" о подростковых бандах в Казани 1980-х годов. После выхода сериала "Пыяла" попала в топы российских чартов и мирового чата Shazam – первый случай для песни на татарском.

Премия "Степной волк" для российских рок- и поп-музыкантов была инициирована музыкальным критиком Артемием Троицким в 2008 году и до 2014 года вручалась в Москве. После аннексии Россией Крыма и начала боевых действий в Донбассе она прекратила своё существование. Однако в 2023 году Троицкий, автор и ведущий популярного подкаста Радио Свобода "Музыка на Свободе", объявил о её возобновлении. Теперь она вручается российским музыкантам, которые "живут и творят независимо от российского государства" и не поддерживают российскую агрессию в Украине и политические репрессии в России.

В шорт-лист лучших артистов 2023 года также вошли Дельфин, Монеточка, Юрий Шевчук, Noize MC, Oxxxymiron и лидер Tequilajazzz Евгений Фёдоров.