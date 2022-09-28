Группа "АИГЕЛ" сообщила о срыве концертов из-за давления властей

Российская электронная хип-хоп группа "АИГЕЛ" сообщила о том, что клубы вынуждены отменять их концерты из-за давления властей. Об этом сообщается на её странице в инстаграме.

Выступления "АИГЕЛ" в Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, которые были запланированы на ноябрь и декабрь этого года отменены. Музыканты сообщили, что слушатели могут сдавать билеты.

"Дорогие друзья, к сожалению, 1 сентября 2022 года группа "АИГЕЛ" попала в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ." - говорится в посте музыкантов в инстаграме.

Официально список таких групп не публиковался. Однако региональные власти в России с начала года отменяют концерты групп, выступавших против войны в Украине, российских властей или в поддержку оппозиции или запрещённых к концертам коллег.