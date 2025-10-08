Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали японский учёный Сусуму Китагава из университета Киото, британско-австралийский учёный Ричард Робсон из университета Мельбурна и профессор Омар Ягхи из американского Калифорнийского университета в Беркли (он имеет гражданства США, Иордании и Саудовской Аравии). Об этом было объявлено 8 октября в Стокгольме.

Премией отмечены работы химиков в области металлорганических структур. Отмечается, что они разработали металлоорганические каркасы — особый класс материалов, состоящих из металлических и органических соединений. Эти материалы способны поглощать углекислый газ и другие токсичные газы, они используются таким образом для очистки воздуха и воды, а также для хранения водорода.

В понедельник в рамках так называемой Нобелевской недели были объявлены лауреаты премии по медицине, во вторник по физике, в четверг станет известен лауреат премии по литературе, а в пятницу в Осло объявят лауреата премии мира.