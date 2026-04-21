Обыски в "Эксмо", задержан генеральный директор

В Москве проходят обыски у руководства холдинга "Эксмо" - одной из крупнейших издательских и книготорговых компаний в России. Об этом сообщает РЕН ТВ. Утверждается, что следственные действия проводятся "по факту возбужденного уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации". Также утверждается, что задержан гендиректор Евгений Капьев, в каком статусе - неизвестно. РБК со ссылкой на источники пишет, что он - подозреваемый по уголовному делу.

Впоследствии проведение обысков и задержание Капьева для допроса подтвердил источник "Коммерсанта" и другие СМИ, в том числе ТАСС. Официальных комментариев издательства и правоохранительных органов пока не было.

По данным сообщающих об обысках СМИ, дело связано с публикацией издательством литературы с ЛГБТ-тематикой, которую власти характеризуют как "экстремистскую". РЕН ТВ утверждает, что менеджмент издательства разработал "схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних". Речь идёт в частности о романе "Лето в пионерском галстуке".

В мае прошлого года по делу о так называемой пропаганде ЛГБТ были содержаны трое сотрудников издательств, связанных с "Эксмо", в том числе Popcorn Books и Individuum. "Пропаганда" якобы была обнаружена в изданных книгах. Подозреваемым предъявили обвинения по делу об организации деятельности экстремистской организации. Такой организацией ранее было признано в России несуществующее "международное движение ЛГБТ", на этом основании под уголовное преследование может попасть в частности издание книг с квир-тематикой. Кроме того, с декабря 2022 года в России законодательно запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

В январе издательство Popcorn Books, ранее перешедшее под контроль "Эксмо", объявило о прекращении работы. В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", посвящённый гомосексуальным отношениям и ставший одной из самых обсуждаемых книг в России последних лет. Роман был де-факто запрещён в России, а его авторы признаны "иностранными агентами".