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OCCRP: немецкая компания могла поставлять компоненты для "Новичка"

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В немецкой компании Riol Chemie и ещё нескольких связанных с нею фирмах, прошли обыски. Правоохранительные органы Германии подозревают их в производстве и поставках в Россию химического и биологического оружия, в том числе отравляющего вещества "Новичок", сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Предполагается, что за последние три с половиной года Riol Chemie, не имея специального разрешения, поставила лабораторные материалы и токсичные вещества в Россию более 30 раз. Среди них – горчичный газ (иприт) и нервно-паралитический агент "Новичок", которые, впрочем, могут использоваться и в гражданских целях, отмечает OCCRP.

Главным покупателем выступала компания "Химмед", которая продаёт реактив и оборудование для лабораторий. Согласно документам госзакупок, в 2016 году "Химмед" стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Исследователи связывают этот отдел с отравлениями бывшего разведчика Сергея Скрипаля, оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.

В "Химмеде" утверждают, что работают в основном с гражданскими лабораториями, называя долю заказов от "специфических учреждений" ничтожно малой.

По словам члена исследовательской группы по контролю над биологическим оружием Гамбургского университета – Мирко Химмеля – вещества, которые поставлялись в Россию, потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ. Однако отправленного количества было недостаточно, чтобы использовать его для создания химического или биологического оружия. Вероятно, отмечает Химмель, получатели использовали заказ в качестве "эталонна" для сравнения с местным производством.

  • Как выяснили OCCRP и немецкие журналисты, бывший директор Riol Chemie ранее был совладельцем дочерней компании "Химмеда".
  • В марте 2021 года "Химмед", Riol Chemie и ещё 12 юридических лиц из России и Германии попали под санкции США в связи с отравлением Алексея Навального как причастные созданию химического оружия. ЕС включать Riol Chemie в санкционный список не стал.

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