В Великобритании сформирован новый кабинет министров

Королева Великобритании Елизавета II утвердила новых министров в правительстве, возглавляемом Элизабет Трасс. Она победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и 6 сентября вступила в должность премьер-министра страны.

Ранее Трасс была министром иностранных дел Великобритании. На этом посту её заменил Джеймс Клеверли, сообщает Би-би-си. Он уже работал в МИД, а также был министром образования. Клеверли в том числе предстоит заняться политикой в отношении Украины. Ранее Трасс обещала, что продолжит курс своего предшественника Бориса Джонсона, оказывая помощь Киеву в борьбе против агрессии российского президента.

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Трасс со вступлением в новую должность, пригласив её посетить страну. Премьер-министр Великобритании приняла приглашение, – сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Министр обороны – Бен Уоллес – стал одним из немногих, кто сохранил свой пост в новом составе правительства. Уоллес занимает эту должность с июля 2019 года и получил одобрение со стороны граждан Великобритании за свою политику в украинском вопросе, пишет Би-би-си.

Новым министром внутренних дел Великобритании стала Суэлла Браверман. Ранее она занимала должность генерального прокурора. Браверман должна будет разработать план правительства по депортации мигрантов, столкнувшихся с юридическими проблемами, в Руанду.

Министром финансов назначен Квази Квартенг, который в прошлом был министром по делам бизнеса. Квартенг активно выступает за возобновляемые источники энергии, такие как ветряки и солнечные батареи, и в том числе – за ядерную энергетику. Ожидается, что новое правительство выделит пакет помощи размеров в несколько миллиардов долларов, чтобы помочь населению погасить счета за электроэнергию. Квартенг известен как союзник и близкий друг Трасс.

Ещё одна давняя политическая сторонница нового премьер-министра – Саффолк Коутал – стала главой Минздрава и вице-премьером.