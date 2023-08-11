Офицеров РФ впервые после начала войны будут судить за потери

Суд в Москве впервые рассмотрит уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению "внезапного нападения на территорию России", совершённое после начала войны в Украине. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Два старших офицера российской армии подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков обвиняются в том, что не смогли предотвратить обстрел своей части в Белгородской области со стороны ВСУ в апреле 2022 года, в том числе склада боеприпасов. В результате взрывов погибли семеро военнослужащих, 43 были ранены, также было уничтожено 15 единиц различной военной техники, пишет газета.

Офицерам грозят десятилетние сроки заключения.

По данным "Коммерсанта", в основу расследования легли события апреля 2022 года, когда после многочисленных публикаций в соцсетях видео и фотоматериалов о взрывах и пожарах в районе села Старая Нелидовка Белгородской области власти подтвердили сообщения о возгорании на складе боеприпасов, не предоставив подробностей.

Майора Дмитракова обвинили в гибели военнослужащих и арестовали.

Впоследствии обвиняемым по делу стал один из командиров части подполковник Бондарев, который, по версии следствия, не проследил за действиями подчиненного по организации защиты части, в том числе от ударов с использованием ракет и артиллерии, пишет "Коммерсантъ". Был ли подполковник взят под стражу неизвестно.