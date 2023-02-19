Около 700 активов украинцев в Крыму национализированы Россией

Власти аннексированного Крыма приняли решение о национализации около 700 активов украинских физических лиц. Об этом сообщает газета "Коммерсант". По словам главы государственного совета региона Владимира Константинова, среди владельцев национализированного имущества есть крупные украинские бизнесмены и политики - Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

К национализированным активам относятся земельные участки и объекты недвижимости. Назначенный Россией крымский парламент считает, что их владельцы связаны с киевской властью и предпринимают "недружественные действия" в отношении России.

По заявлению назначенного Россией главы Крыма сергея Аксёнова, национализированное имущество будет выставлено на торги. Все средства от его продажи должны пойти на поддержку "специальной военной операции" - так в России официально называют войну в Украине. Конкретные сроки торгов пока не определены, поскольку имуществу предстоит сначала пройти процесс оценки. Владимир Константинов оценил возможную стоимость активов в миллиарды рублей.

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских бизнесменов. Национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой".