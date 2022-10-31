В аннексированном Крыму началась национализация украинских бизнесов

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов в понедельник сообщил о национализации имущества ряда компаний и физических лиц, которые он считает лояльными Киеву. Список объектов, подлежащих передаче в государственную собственность, составлен специальной антитеррористической комиссией.

В список входят такие компании, как ООО "РусЛайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив". Аксёнов подчеркнул, что работники этих предприятий сохранят свои рабочие места, их сокращений не планируется. "Исключение, - уточнил Аксёнов, - могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей."

Национализировать также предлагается крымскую собственность украинцев. Ранее Аксёнов упоминал, что торговыми и туристическими объектами в Крыму, а также собственными домами и квартирами, владеют президент Украины Владимир Зеленский, экс-председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, директор Национального антикоррупционного бюро Артём Сытник и бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. "Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция," - подчеркнул Аксёнов.

18 октября Госсовет аннексированного Крыма путём заочного голосования принял постановление, разрешающее признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан, "недружественных России". "Это будет нокаут для тех, кто продолжает выжимать из Крыма прибыль и при этом ведет против нас подрывную деятельность," - прокомментировал постановление парламента Крыма Владимир Константинов.

Со своей стороны, в апреле 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о национализации всех российских активов, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну между Россией и Украиной.