Олег Тиньков обратился к британским властям с просьбой снять с него санкции 

Основатель "Тинькофф банка" бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщает агентство Bloomberg.
В своём обращении Тиньков отметил, что приветствует "решение правительства Великобритании внести в санкционный список людей, поддерживающих Владимира Путина или способствующих войне", но подчеркнул, что сам он не является таким человеком. "Снятие с меня ограничений было бы справедливым и сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - считает бизнесмен.
По данным Bloomberg, с просьбой снять с Тинькова санкции выступил также бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий в Лондоне.
- Великобритания ввела против Олега Тинькова санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну, в марте прошлого года - несмотря на то, что сразу после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины бизнесмен публично осудил действия Владимира Путина и его окружения. США и Евросоюз ограничений против Тинькова не вводили.
- Спустя месяц банкир продал свою долю в группе "Тинькофф", материнской компании "Тинькофф банка", холдингу "Интеррос", владельцем которого является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. Позже Олег Тиньков заявил, что был вынужден продать свою долю "за копейки" после звонка из Кремля и угроз отобрать у него всё без всяких компенсаций. По мнению банкира, произошедшее стало ответом российской власти на его антивоенную позицию.
- В октябре прошлого года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства, поскольку "не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом".
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