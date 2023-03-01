Олег Тиньков обратился к британским властям с просьбой снять с него санкции 

Основатель "Тинькофф банка" бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщает агентство Bloomberg.

В своём обращении Тиньков отметил, что приветствует "решение правительства Великобритании внести в санкционный список людей, поддерживающих Владимира Путина или способствующих войне", но подчеркнул, что сам он не является таким человеком. "Снятие с меня ограничений было бы справедливым и сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - считает бизнесмен.

По данным Bloomberg, с просьбой снять с Тинькова санкции выступил также бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий в Лондоне.