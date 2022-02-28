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Бизнесмен Олег Тиньков выступил против войны в Украине

Основатель и председатель совета директоров банка "Тинькофф" Олег Тиньков выступил против вторжения российских войск в Украину, назвав гибель людей "немыслимой и недопустимой". Бизнесмен заявил, что "государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну".

Тиньков напомнил, что сам недавно боролся с лейкемией (банкир открыто заявил о болезни в марте 2020 года). Теперь фонд его семьи, по словам Тинькова, помогает людям, столкнувшимся с этим заболеванием - закупает оборудование, обучает медсестер и участвует в строительстве трансплантационные центры. "Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни, за последние 2 года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!...Мы против этой войны!", - написал бизнесмен в Инстаграме.

Утром 24 февраля по решению президета Владимира Путина российские войска вторглись на территорию Украины, назвав это "специальной военной операцией". На фоне вторжения США, ЕС и ещё ряд стран ввели несколько пакетов жёстких экономических санкций, в том числе, против крупнейших российских банков (Альфа-Банка, ВЭБ, ВТБ, Промсвязьбанка, "Открытия", Россельхозбанка, МКБ, Совкомбанка, нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму), а также ЦБ.

В отношении банка "Тинькофф" санкции введены не были, однако его клиенты сообщали, что их карты с перебоями работали в банкоматах ряда стран (в том числе, Индии и Польше), а также отмечали сбои при онлайн-транзакциях (они наблюдались и в России). Банк при этом прислал клиентам рассылку о том, что организация работает в штатном режиме, и средства клиентов в безопасности, пишет "Север.Реалии".

В понедельник также появились сведения, что миллиардер Роман Абрамович, гражданин России и Израиля, проводит консультации, касающиеся возможности перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителя Абрамовича. Аналогичная информация появилась в израильской газете Jerusalem Post.

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский сообщил Би-би-си, ссылаясь на свои контакты с окружением президента Владимира Зеленского, что Абрамович откликнулся на просьбы неназванных представителей Украины использовать свое возможное влияние в Москве, но "при всей признательности за это, трудно сказать, будут ли успешны его усилия".

По неподтвержденным данным, Абрамович находится сейчас в Минске.

Один из самых богатых людей России известен давними связями с Владимиром Путиным, при этом неясно, насколько эти связи близки сейчас. 55-летний Абрамович также широко известен как владелец лондонского футбольного клуба "Челси". На днях, после начала российского вторжения в Украину, он передал клуб по доверенности в управление существующего при "Челси" благотворительного фонда.

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