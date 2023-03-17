Латвия запретила въезд певцу Shaman, Надежде Бабкиной и Лере Кудрявцевой

Министерство иностранных дел Латвии в пятницу запретило въезд в страну российским культурным деятелям, поддержавшим войну в Украине. В списке персон нон грата - 35 человек. Среди них певец Shaman (Ярослав Дронов), музыканты Надежда Бабкина и Александр Маршал, актриса Полина Агуреева, телеведущая Лера Кудрявцева и другие.

В заявлении латвийского МИДа сказано, что Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине. "Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершённые преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим," - подчёркивают в ведомстве.

Поп-певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, стал известен после начала войны в Украине пропагандистскими хитами "Я русский" и "Встанем". Он неоднократно выступал на концертах в поддержку кремлёвской политики, в том числе на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля, в котором участвовал президент России Владимир Путин. На прошлой неделе стало известно, что Фонд президентских инициатив выделил грант в 28,7 миллиона рублей на постановку оперы "Князь Владимир" с Дроновым в главной роли.