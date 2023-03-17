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Проректор РУДН, где показали украинский флаг, покинул свой пост

Проректор Российского университета дружбы народов Срегей Базалук покинул свой пост. Это может быть связано с громким инцидентом в конце февраля. Тогда на университетском фестивале национальных землячеств студенты из Украины вывесили флаг своей страны, так же как и другие иностранные студенты. Министерство образования и науки России назначило служебную проверку, сочтя демонстрацию "враждебного" флага неприемлемой.

На сайте РУДН в пятницу вечером появилось сообщение о назначении нового проректора. Университет не указывает, был ли Базалук уволен или ушёл по собственному желанию. Чем именно были вызваны кадровые перестановки, тоже не уточняется.

Выставки студенческих землячеств проходят в РУДН ежегодно. В университете обучаются студенты из более чем 150 стран, в том числе из Украины. На выставочных стендах они размещают флаги своих государств и рассказывают о родной культуре.

После того, как фотографии и видео с фестиваля попали в социальные сети, радикально прокремлёвские сообщества обвинили университет в поддержке "нацистского киевского режима". Минобрнауки согласилось с их претензиями. По словам замглавы ведомства Константина Могилевского, "вывешивать в университете флаги государства, во главе которого – неонацистский режим, недопустимо". По результатам проверки "виновные будут наказаны", сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разделил позицию Могилевского.

Студенческий совет вуза, напротив, выступил в поддержку мероприятия. Студенты заявили, что не хотят солидаризироваться с националистическими комментариями и становиться заложниками информационной войны.

  • После начала военного вторжения России в Украину из многих вузов России поступают сообщения, что студентов и преподавателей принуждают выражать поддержку войны. За антивоенные высказывания некоторые студенты были отчислены, преподаватели - уволены.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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