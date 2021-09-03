"Он точно дипломат?" Лавров боится, что США похитят спортсменов

Первые номера списка "Единой России" продолжают свое предвыборное турне, и пока не проходит ни дня, чтобы кто-нибудь из них не сказал публично что-нибудь удивительное.

Глава МИД Сергей Лавров уже становился на этой неделе мишенью для критики из-за высказываний о Сталине на встрече с ветеранами в Волгограде. На этот раз министр иностранных дел приехал в Екатеринбург, где повстречался со спортсменами – и поразил соцсети высказываниями на околоспортивные темы.

Виктория Мусвик

Лолшто? А позавчера про Сталина он же. Это мне напоминает рассказы про брежневское окружение второй половины 1970х, где он был еще типа молодцом по здоровью, на фоне окружающих – а народ вообще просто падал.

Станислав Белковский

Особенно надо беречь легендарного А. С. Дзюбу. Вот его точно могут выкрасть – например, для обмена на А. А. Навального. Только зачем С. В. Лавров подсказывает американцам такой жирный сценарий?

В Думу после таких высказываний можно смело сажать самого Сергея Лаврова – депутаты, в отличие от главы МИД, могут говорить все, что им взбредет в голову, считает телеграм-канал Методичка:

Второй раз за последнее время Сергей Лавров оказывается в ситуации, когда его "не так поняли". Но то, что является нормой для члена федерального списка "Единой России", для министра иностранных дел смерти подобно.

Стоило только сморозить двусмысленную фразу про историческую роль Иосифа Сталина, так сразу же пришлось оправдываться и извиняться, хотя во всем виноваты "оппозиционные СМИ", истолковавшие слова министра не так, как хотелось Лаврову.

Но вот новое выступление – и снова заявления главного дипломата страны меньше всего похожи на дипломатию. В промежутке между Украиной и "Северным потоком" министр предупредил об опасности "похищений" российских спортсменов американцами.

Формально, на основании "акта Родченкова", очередному трансграничному экзерсису законодателей США, превращающему мировой спорт в американскую делянку, где только звездно-полосатые имеют право судить за допинг. Но Лавров считает, что похищать будут и тех атлетов, кого США посчитают угрозой своим интересам в международных соревнованиях. То есть, к примеру пока Кучеров делает чемпионом "Тампу", он законопослушный гражданин. Но как потенциальный участник Олимпийской сборной России Никита должен всегда быть начеку. Ведь ни НХЛ, ни НБА ни MLS не признают кодекс WADA и придерживаются собственной системы привлечения к ответственности за проступки, связанные с применением допинга.

Главный порок российского спорта – его убогая бюрократия

Только вот тогда зачем Лавров решил сопроводить свой спич хохмой про Мельдоний ("препараты мельдоний и мильдронат не отличаются ничем, кроме того, что мельдоний производится в России и поэтому запрещен")? Как раз в мельдониевом кейсе отразился главный порок российского спорта – его убогая бюрократия. Российские спортивные чиновники попросту "проспали" рассмотрение статуса Милдроната (который тоже запрещен, здесь министр вновь соврамши) в антидопинговых органах (а куда более вероятно – пожалели денег на юристов), в результате российская спортивная фармакология лишилась одного из основных восстановительных препаратов, а самих российских спортсменов попросту подставили. Может быть, не стоит преждевременно демонизировать WADA и США, а пора бы уже навести порядок и с чиновниками, и со спортивной фармой. И первое куда важнее – как показала недавняя Олимпиада, отнять медали у России могут и без всякого допинга.

При этом некоторые депутаты Госдумы, в частности – бывший хоккеист Вячеслав Фетисов, напротив, показывают верх адекватности: "Мне кажется, эта история не должна работать, потому что слишком много моментов, не связанных ни с какой логикой. Это – непростая история, которая вызовет возмущение не только в нашей стране, но и во всем мире, потому что спортсмены – известные люди. Например, сейчас поедет Саша Овечкин на Олимпийские игры, что-нибудь не то съест или доктор ему что-то не то даст, получит положительный тест. И что США должны делать? Байден должен арестовать Овечкина, потому что он представляет угрозу?" – цитирует комментарий Фетисова URA.RU.

Кирилл Шулика

То есть министр иностранных дел РФ, видимо, реально видит Россию примерно, как Северную Корею, хотя даже их спортсмены выезжают на соревнования в другие страны. Только сейчас перестали из-за коронавируса.

Даже тоже единоросс Вячеслав Фетисов хоть и очень мягко, но назвал слова Лаврова чушью.

Все-таки, видимо, решение поставить Лаврова в список "Единой России" вызвано желанием увидеть недоумение публики, которая задается вопросом, а он точно министр иностранных дел?

Судя по комментарию Путина, в Думу Лаврова так просто не отпустят. Видимо, придется депутатам и дальше выступать дипломатичнее, чем глава МИД.

Серьезное отношение к версии реальности, которую предлагает публике министр иностранных дел, демонстрируют разве что отпетые пропагандисты.

Темник

Лавров сегодня предсказал возможность нового витка осложнений в отношениях между РФ и США.

По его мнению, Вашингтон может пойти на похищение спортсменов, уличённых в допинге. Весь мир давно привык, что американские спецслужбы регулярно добиваются выдачи из третьих стран лиц, подозреваемых в тяжких преступлениях террористического или экономического характера. Позднее эти люди, как правило, осуждаются на астрономические тюремные сроки, если сравнивать с практикой, принятой в других странах. Наказать сроком в 25 лет и больше для американской судебной системы – обычное дело.

Но перспектива столь жёсткого преследования за нарушение антидопинговых правил в мире спорта отдаёт совсем запредельным трэшем. Тем не менее, не доверять осведомлённости Лаврова нет никаких оснований. По большому счёту, складывается впечатление сползания международного правосудия в его американской подаче в какой-то махровый тоталитаризм.

Если завтра доберутся до спортсменов, то послезавтра никто, даже самый законопослушный гражданин любой страны, не сможет чувствовать себя в безопасности, пересекая границы.

Комментаторы, далекие от прославления власти в соцсетях, в основном упражняются в остроумии.

Анатолий Несмиян

Такое впечатление, что они что-то попутное из Афганистана эвакуировали. И не для спортсменов, а для себя – в Кремле свои соревнования. Другим объяснить фонтанирующий абсурд становится всё сложнее.

Интересно, а детей чиновников и олигархов вместе с женами, любовницами и миллиардами долларов американцы тоже выкрали? Или они – не угроза, а очень даже наоборот?

Вспомнили в Сети и о том, что дочь Сергея Лаврова жила и училась в США – впрочем, министр шесть лет назад заявил, что Екатерина Лаврова уже вернулась в Россию.

Другие недипломатичные высказывания, сделанные на этой неделе главой МИД, касались Украины: 31 августа Сергей Лавров сказал, что "Крым – дело решенное" и украинские власти это уже "поняли".

Виталий Портников анализирует роль Сергея Лаврова в колонке для "Грани.ру":

Секрет успеха Лаврова – в его неподобающем поведении. Лавров и раньше-то не очень заботился о том, что он работает не в пропагандистской обслуге, а целым министром иностранных дел. А сейчас пересек все возможные "красные линии", которые отделяют дипломатию даже не от пропаганды, а от базара. Еще недавно для заявлений в стиле рыночной торговки у Лаврова была Маша Захарова, с радостью отрабатывающая свой хамский номер не только на встречах с журналистами, но и в социальных сетях. Сейчас Машей работает сам Лавров. Еще недавно для оскорблений руководителей других государств и обвинений их в умственной неполноценности у режима был Киселевсоловьев, выпрыгивавший от усердия из штанов. Сейчас из штанов выпрыгивает сам Лавров. Еще недавно для угроз в Кремле использовали Шойгу. Сейчас становится непонятным, кто же на самом деле министр обороны – он или министр иностранных дел?

Министры иностранных дел так себя просто не ведут

Странная популярность Лаврова базируется именно на этом несоответствии образа, должности и поведения – министры иностранных дел так себя просто не ведут. Воспитанные люди с манерами – а Лавров вроде бы претендует на это – так себя не ведут. Это как купить в кондитерской лавке торт с черникой, а у этого торта оказывается вкус соленого огурца. Естественно, ты запомнишь этот десерт и будешь рассказывать о нем друзьям. Так и Лавров.