ООН аккумулирует 1 млрд долларов на восстановление Украины

Программа развития ООН аккумулирует 1 миллиард долларов на восстановление Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В субботу он встретился в Киеве с директором программы Ахимом Штайнером.

Шмыгаль уточнил, что на встрече речь шла о потребностях Украины для быстрого восстановления, разминирования и гуманитарной помощи. Были затронуты вопросы поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, в результате войны потерявших своё дело и желающих начать заново. Программа развития ООН готовит инициативы по обучению и переквалификации бизнесменов, развитию потенциально экспортных предприятий. Также ПР ООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры.

По подсчётам Киевской школы экономики, общий ущерб Украины за первый год полномасштабной войны оценивается в 144 миллиарда долларов. После катастрофы на Каховской ГЭС 6 июня ущерб составил более 1,5 миллиарда долларов.