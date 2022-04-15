Северная Македония вновь высылает российских дипломатов

Северная Македония высылает ещё шесть российских дипломатов. Как сообщается на сайте МИД страны, они были вовлечены в деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях. Послу России в Северной Македонии вручили соответствующую ноту.

Представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила об ответных мерах со стороны Москвы.

За последний месяц это вторая высылка сотрудников российской дипмиссии из Северной Македонии. 28 марта Скопье сообщил о высылке пятерых россиян.

7 марта Россия внесла Северную Македонию в список "недружественных" стран. Позднее Скопье отменил безвизовый въезд для россиян, который действовал с 1989 года и продлевался ежегодно.

С начала российской военной операции на территории Украины из США и стран Европы объявили персона нон грата несколько сотен российских дипломатов. Высылка происходит на фоне сообщений о вероятных военных преступлениях и преступлениях против человечности российской армии в украинских городах и сёлах.

Россия все сообщения об агрессии в отношении мирных жителей категорически отвергает.

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