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ООН: население Земли в этом году достигнет восьми млрд человек

Иллюстративная фотография

Население Земли в этом году достигнет восьми млрд человек, сообщается в докладе ООН. Авторы прогнозируют, что восьмимиллиардный житель планеты появится на свет приблизительно в ноябре. Также в докладе говорится, что в 2023 году самой многонаселенной страной в мире, обогнав Китай, станет Индия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттиэреш заявил, что очередная круглая цифра - это напоминание людям, что необходимо ценить разнообразие, но в то же время помнить о том, что объединяет всё человечество, и порадоваться за достижения медицины, благодаря которым увеличивается продолжительность жизни и снижается материнская и детская смертность.

Однако также в докладе ООН говорится, что прирост населения Земли идёт меньшими темпами, чем прогнозировали демографы прошлых десятилетий. Наибольший вклад сейчас вносят всего восемь традиционно многодетных стран: Индия, Пакистан, Нигерия, Танзания, Филиппины, Египет, Эфиопия и Демократическая республика Конго.

В то время как населения стран Европейского союза сокращается, – заявило Европейское статистическое агенство Евростат. Если на 1 января 2001 года оно составляло около 447 млн человек, то к 1 января 2022 года в Европе жили уже 446,8 млн, то есть на 172 тысячи человек меньше.

Из факторов, повлиявших на снижение численности населения, в Евростате отметили пандемию коронавируса, а также эмиграцию из стран Евросоюза. Несмотря на то, что за отчётный год Европа приняла около 1 млн иммигрантов, этого оказалось недостаточно, чтобы восполнить дисбаланс между смертностью и рождаемостью.

В 2021 году в Европе умерли на 113 тысяч человек больше, чем в предыдущем году, а рождаемость осталась на прежнем уровне. При таком демографическом положении, отмечают эксперты, Европе следует надеяться на прирост населения в первую очередь за счёт иммиграции.

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