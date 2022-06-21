Рождаемость в России в апреле упала до показателей 1943-1944 годов

В апреле 2022 года в России родилось наименьшее количество людей с 1943-1944 года, заявил демограф Алексей Ракша в интервью изданию Вёрстка.Медиа. Если говорить про мирное время – то это рекордный показатель с конца XVIII века.
На статистику повлияла пандемия коронавируса. В Европе, по словам Ракши, с января 2022 года также заметно снизилось количество родившихся младенцев. Но в дальнейшем ухудшение российской статистики может происходить по иным причинам: из-за падения доходов и роста неопределённости.
В следующие пару лет, по подсчётам демографа, рождаемость в России может обвалиться ещё на 10% и стать самой низкой за последние 250 лет.
При этом на российской статистике смертности последние события в Украине не сказались, считает Алексей Рашка. "Война заметно влияет на демографические данные только тогда, когда она тотальная и идёт на территории страны", – говорит он в интервью.
СМИ, которые сообщают о том, что в некоторых регионах, таких как Бурятия, Дагестан, Удмуртия, среди призывников погибает практически каждый второй, по мнению Ракши, ошибаются в подсчётах.
"Даже если мы удвоим или утроим данные о погибших, которые публикуют "Медиазона" или "Люди Байкала" (142 и 190 человек соответственно), получится около 15–20% призывников. Никакой половины, как бы мы ни натягивали, даже в наихудшем случае и близко нет".
Впрочем, подчеркивает Ракша, точно судить об эти данных затруднительно, так как Росстат не публикует статистику числа умерших по полу и по однолетним возрастным группам.
Проблемы в подсчётах возникают и при анализе данных об мигрантах. Узнать точное количество тех, кто переехал из России, невозможно, так как чаще всего люди не снимаются с миграционного учёта, а таможенные службы считают общее количество выехавших за пределы страны, включая тех, кто отправляется в отпуск.
Примерная статистика говорит о том, что из 3 млн 900 тысяч россиян, выехавших из страны за последние месяцы, лишь 15% остались за её пределами.
Кроме того, Ракша обращает внимание, что раздача российских паспортов жителям Донбасса и других оккупированных территорий Украины никак не повлияет на демографическую статистику России. Так как в неё попадают лишь люди, которые находятся на территории страны непрерывно хотя бы девять месяцев или зарегистрированы здесь на постоянном месте жительства.
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