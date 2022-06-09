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ООН обновила данные о погибших за время войны украинцах

С начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины погибли 4302 мирных жителя. Ранения получили 5217 тысяч человек. Среди погибших — 272 ребёнка. Об этом говорится в новом отчёте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В Донецкой и Луганской областях погибли 2493 человека, 2979 получили ранения. На территориях этих областей, подконтрольных Киеву, погибли 2339 человек, 2326 получили ранения.

Большая часть смертей и увечий вызвана работой тяжелой артиллерии и систем залпового огня.

Управление ООН напоминает, что реальное число погибших может быть значительно выше, так как данные из мест, где велись интенсивные бои, приходит с запозданием. В частности, это относится к Мариуполю, Изюму и Попасной, откуда поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

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