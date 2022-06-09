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Чехия раскрыла подробности программы приёма россиян и белорусов

МИД Чехии

МИД Чехии опубликовал подробности программы ускоренной эмиграции для российских и белорусских граждан, которые в своих странах преследуются властями. Прием заявлений начался 20 мая и продлится целый год, но квота составляет всего 500 человек.

Программа получила название "Гражданское общество". Она проводится министерствами иностранных и внутренних дел Чехии совместно с неправительственными некоммерческими организациями. Как утверждают в МИДе, новая программа призвана помочь активистам покинуть свои страны в целях безопасности.

Лица, которые отвечают критериям участия в программе, а также члены их семей, могут подать заявление в чешском посольстве. Им будет обеспечено упрощенное и ускоренное рассмотрение обращения – в течение месяца.

Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам 24 февраля, сразу после вторжения России на территорию Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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