WP: с конца февраля на кладбище в Днепре похоронили 293 военных

За три месяца войны на кладбище в украинском городе Днепр похоронили 293 военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на военного капеллана Дмитрия Поворотного. Он сообщил, что за последние восемь лет боевых действий в Донбассе - до начала российского вооружённого вторжения 24 февраля - на этом кладбище кладбище было похоронено 175 военнослужащих.
Поворотный добавил, что всего в Днепропетровской области с начала полномасштабной войны похоронено более 700 украинских военных.
1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные потери украинской армии составляют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.
Минобороны России 18 апреля заявило, что потери украинской армии превысили 23 тысячи человек.
- 25 марта министерство обороны России заявило, что потери российской армии составили 1351 человек убитыми.
- По данным Генштаба ВСУ, потери Вооружённых сил России по состоянию на 9 июня превысили 31 тысячу человек.
- Русская служба Би-би-си 3 июня опубликовала исследование, согласно которому потери российкой армии составили три тысячи человек. Речь идёт о тех военнослужащих, чьи имена и фамилии удалось подтвердить по сообщениям глав регионов России и местных СМИ.
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