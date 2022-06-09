WP: с конца февраля на кладбище в Днепре похоронили 293 военных

За три месяца войны на кладбище в украинском городе Днепр похоронили 293 военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на военного капеллана Дмитрия Поворотного. Он сообщил, что за последние восемь лет боевых действий в Донбассе - до начала российского вооружённого вторжения 24 февраля - на этом кладбище кладбище было похоронено 175 военнослужащих.

Поворотный добавил, что всего в Днепропетровской области с начала полномасштабной войны похоронено более 700 украинских военных.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные потери украинской армии составляют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.

Минобороны России 18 апреля заявило, что потери украинской армии превысили 23 тысячи человек.