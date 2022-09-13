Акционеры Twitter за семь минут одобрили сделку по продаже Маску

Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании миллиардеру Илону Маску. Собрание длилось семь минут. Об этом сообщает Bloomberg.

Совет директоров Twitter призвал инвесторов считать сделку действительной. Сумма сделки составляет 44 миллиарда долларов.

О том, что Маск собирается купить Twitter, стало известно в конце апреля. Ожидалось, покупка завершится до конца 2022 года. В мае бизнесмен приостановил сделку до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам. Компания оценивает их долю менее чем в пять процентов, но, по словам миллиардера, не предоставила подробностей, подтверждающих расчёты.

После этого Маск и Twitter подали друг к другу судебные иски. Корпорация настаивает, на завершении сделки, а миллиардер – на её расторжении. Судебное заседание назначено на 17 октября.