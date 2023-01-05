Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию гибели украинских военнопленных на территории непризнанной сепаратистской республики в Донецкой области Украины в июле 2022 года. Причиной стала невозможность получить гарантии безопасности для следователей от сторон вооружённого конфликта в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пленные содержались в исправительной колонии в посёлке Еленовка. В результате взрывов на территории объекта 29 июля погибли, по данным российской стороны, не менее 53 человек. Россия обвиняет в случившемся украинскую армию. Москва утверждает, что по колонии был нанесён ракетный удар. В Киеве заявляют, что атаки со стороны ВСУ не было, а взрывы должны скрыть массовые убийства и пытки украинских пленных.

В начале сентября ООН сообщила, что займётся расследованием случившегося. Однако на брифинге 5 января представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что расследователи не смогли попасть на место событий.

"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной и деликатной и, прямо скажем, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы чёткие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", — заявил он.

Как передаёт Украинская служба Радио Свобода, Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, какая из сторон не предоставила необходимых гарантий.