ОПЕК+ решила сохранить квоты на добычу, которые снизили в октябре

Группа стран-экспортёров нефти ОПЕК+ решила придерживаться действующих квот на добычу сырья, согласованных в октябре.
Тогда была достигнута договорённость снизить объёмы на 2 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 2% от мирового спроса. В воскресенье, 4 декабря, министры ОПЕК+, в которую входят члены ОПЕК и присоединившиеся к ним страны, в том числе Россия, согласились оставить текущий план до 2023 года.
Сокращение квот критиковали Соединённые Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.
ОПЕК+ утверждала, что снизила добычу из-за ухудшения экономических прогнозов. Цены на нефть снижаются с октября, в том числе, на фоне экономического замедления в Китае и в целом на мировом рынке.
- Заседанию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 декабря предшествовало решение государств "Группы семи" и Австралии, которые два дня назад договорились о предельной цене на российскую в $60 за баррель. Ранее такое же решение приняли страны ЕС. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.
- Цель этого решения западных стран - снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- 21 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил, что в случае установления предельных цен на нефть Россия переориентирует поставки на "рыночно ориентированных партнеров" или сократит добычу, напоминает "Коммерсантъ".