ОПЕК+ решила сохранить квоты на добычу, которые снизили в октябре

Группа стран-экспортёров нефти ОПЕК+ решила придерживаться действующих квот на добычу сырья, согласованных в октябре.

Тогда была достигнута договорённость снизить объёмы на 2 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 2% от мирового спроса. В воскресенье, 4 декабря, министры ОПЕК+, в которую входят члены ОПЕК и присоединившиеся к ним страны, в том числе Россия, согласились оставить текущий план до 2023 года.

Сокращение квот критиковали Соединённые Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.

ОПЕК+ утверждала, что снизила добычу из-за ухудшения экономических прогнозов. Цены на нефть снижаются с октября, в том числе, на фоне экономического замедления в Китае и в целом на мировом рынке.