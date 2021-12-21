Оператора Настоящего Времени оштрафовали за "участие" в митинге КПРФ

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей фотографа и внештатного оператора Настоящего Времени Георгия Мальца за работу на митинге КПРФ. Об этом он сам сообщил в твиттере, карточка дела есть на сайте суда.

Мальца признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. По версии полицейских, он скандировал "свободу выборам, нечестные выборы". В суде Малец подчеркивал, что выполнял редакционное задание канала Настоящее время. "Пресс-карта и редакционное задание, естественно, были. А в суд даже продюсерка пришла и рассказала, что я на митинге работал", — написал Малец.

Он также уточнил, что его не задерживали на митинге. Сотрудники полиции пришли к нему домой уже после акции.

20 сентября в Москве на Пушкинской площади прошла акция КПРФ против итогов выборов в Госдуму в формате встречи депутатов с избирателями. Собравшиеся говорили о многочисленных нарушениях, фальсификациях и непрозрачности процедуры электронного голосования. В акции приняли участие около 200 человек.

Во время митинга полицейские никого не задерживали, но через несколько дней начали обходить тех, кого распознали камеры видеонаблюдения, и составлять на них протоколы.