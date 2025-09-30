Оперную певицу Максакову заочно приговорили к 4,5 годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс к четырём с половиной годам колонии. Её признали виновной в призывах к деятельности против безопасности государства и неисполнении обязанностей "иностранного агента", сообщает "Медиазона".

Прокуратура требовала для обвиняемой пять лет и два месяца лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Максаковой возбудили в сентябре 2024 года после интервью певицы украинскому телеканалу "Сейчас". Следствие усмотрело в её высказываниях "дискредитацию СВО" и "призывы спонсировать ВСУ". В декабре 2024 года Максакову заочно арестовали, а в феврале 2025-го добавили новое обвинение — нарушение закона об "иноагентах".

Минюст внёс певицу в реестр "иноагентов" в мае 2023 года. Ранее суды дважды штрафовали её за нарушение требований этого закона.

По данным СМИ, Максакова имеет гражданства России, Украины и Германии.

Мария Максакова — в прошлом солистка Мариинского театра. С 2011 года состояла в партии "Единая Россия" и была депутатом Госдумы. В 2016 году её депутатский мандат завершился, а в феврале 2017-го её исключили из партии из-за гражданства другой страны.

В 2016 году Максакова вместе с супругом, бывшим депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым, переехала в Киев. В России Вороненков был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В марте 2017 года он был застрелен в центре украинской столицы.

В 2021 году певица ненадолго вернулась в Россию, но вскоре вновь уехала и сейчас проживает за границей.