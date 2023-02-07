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Оппозиционера Илью Яшина этапировали обратно в Москву

Илья Яшин в суде, июль 2022 года 

Оппозиционного политика Илью Яшина, осуждённого по обвинению в распространении фейков о российской армии, перевили обратно в Москву, в следственный изолятор № 4 "Медведь", из которого его перед Новом годом этапировали в Удмуртию.

В посте, опубликованном от имени Яшина в его телеграм-канале, говорится, что этапирование из столицы было незаконным, поскольку официально приговор ещё не вступил в силу, политик ждал рассмотрения апелляции, а суд обязан ознакомить его с материалами уголовного дела, которые находятся в Москве. Оппозиционер также сообщил, что перевод обратно в СИЗО "Медведь" стал возможен благодаря качественной работе его адвоката Марии Эйсмонт.

  • Илья Яшин, один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после начала войны, был арестован в июле прошлого года. Уголовное дело против него было возбуждено из-за эфира в ютьюбе, в котором он говорил о преступлениях, совершённых российскими военными в украинском городе Буча.
  • 9 декабря Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима. Спустя две недели, не дожидаясь рассмотрения апелляции, ФСИН этапировала политика в Ижевск. О причинах такого решения официально не сообщалось. Сам Яшин назвал это "мелкой пакостью".

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