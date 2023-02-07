Оппозиционера Илью Яшина этапировали обратно в Москву

Оппозиционного политика Илью Яшина, осуждённого по обвинению в распространении фейков о российской армии, перевили обратно в Москву, в следственный изолятор № 4 "Медведь", из которого его перед Новом годом этапировали в Удмуртию.

В посте, опубликованном от имени Яшина в его телеграм-канале, говорится, что этапирование из столицы было незаконным, поскольку официально приговор ещё не вступил в силу, политик ждал рассмотрения апелляции, а суд обязан ознакомить его с материалами уголовного дела, которые находятся в Москве. Оппозиционер также сообщил, что перевод обратно в СИЗО "Медведь" стал возможен благодаря качественной работе его адвоката Марии Эйсмонт.