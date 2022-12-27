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Илью Яшина этапировали из СИЗО в Москве в СИЗО в Ижевске

Илья Яшин

Российского оппозиционного политика Илью Яшина этапировали из Московского следственного изолятора в СИЗО в Ижевске. Об этом сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Суд 9 декабря приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Политик в одном из своих эфиров в ютьюбе рассказывал об убийствах мирных жителей в пригороде Киева – городе Буче – во время нахождения там российских военных. Вину Яшин не признал.

Адвокаты осуждённого подали апелляцию на приговор, поэтому в законную силу он не вступил. Вчера стало известно, что Яшина этапировали в другой регион, но куда именно – не сообщалось.

Эйсмонт отметила, что власти не могут отправить Яшина в колонию, но на перемещение заключённого между СИЗО ограничений нет. Из-за этапирования Яшин не сможет увидеться со своей матерью. Свидание с ней было назначено на 29 декабря, уточнила адвокат.

Почему оппозиционера перевезли из Москвы в Удмуртию, не сообщается. В Общественной наблюдательной комиссии отмечают, что подобные случаи обычно связаны с переполненностью следственных изоляторов.

  • Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политзаключённым.

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