Суд в Москве арестовал на 10 суток оштрафовал на 40 тысяч рублей муниципального депутата Останкинского района на севере города Сергея Цукасова из-за двух акций КПРФ после выборов в Государственную думу. Об этом сообщил сам Цукасов в своем телеграм-канале.

Политик признан виновным в организации акций на Пушкинской площади 20 и 25 сентября и оштрафован по 20 тысяч рублей за каждую. За участие в акции 20 сентября на него был наложен арест. Таким образом, за участие в акции 20 сентября и ее организацию Цукасова наказали отдельно, обращает внимание канал "Настоящее время".

Цукасов своей вины не признаёт. В протоколе о повторном участии в акции указано, что он выкрикивал лозунги. Политик заявил, что не делал этого, и в доказательство опубликовал видео в своём телеграм-канале.

КПРФ провела две акции протеста против результатов выборов в Госдуму и фальсификаций на голосовании 20 и 25 сентября. За организацию одной из них был арестован на 10 суток координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Полиция отчиталась о привлечении к ответственности более 30 участников акции 20 сентября.