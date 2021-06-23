Опрос ретейлера: россиянам не хватает экзотических фруктов и снеков

Больше всего россиянам в магазинах не хватает экзотических фруктов, снеков с необычными вкусами и итальянских соусов. Это следует из опроса онлайн-ретейлера "Самокат" в 15 российских городах,пишет РБК.

Каждый четвертый респондент при ответе на вопрос, чего ему не хватает, говорил об экзотических фруктах – мангостинах, рамбутанах и других. Еще 19 процентов опрошенных сообщили, что не могут найти в российских магазинах снеки с необычными вкусами, например, чипсов со вкусом пиццы или медовой горчицей. Ещё 12 процентов участников опроса не устраивает ассортимент итальянских соусов. Ещё 6 процентов покупателей пожаловались на нехватку японских сладостей, а 4 процента респондентов недовольны отсутствием в российских магазинах европейских сыров и морепродуктов.

Летом 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых продуктов из стран, которые ввели санкции против Москвы после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины. В перечень попали фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, в том числе сыры из Франции и Италии. Действие эмбарго неоднократно продлевалось, в последний раз до конца 2021 года.

Российские власти публично уничтожают "санкционную" еду, которую надзорные органы находят на прилавках российских магазинов, несмотря на протесты и требование принять закон о безвозмездной передаче продуктов нуждающимся категориям граждан России.

В декабре прошлого года эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) пришли к выводу, что программа импортозамещения в условиях продовольственного эмбарго провалилась по большинству плановых показателей. Импорт из стран, ввоз откуда не запрещен, обернулся реэкспортом подсанкционной продукции. Так, Эквадор, откуда сейчас завозится 22% фруктов, увеличил закупки продукции в Европе в семь раз.