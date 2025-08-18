Организатора БДСМ-вечеринок осудили за оскорбление чувств верующих

Суд в Екатеринбурге назначил организатору БДСМ-вечеринок Станиславу Словиковскому 200 часов обязательных работ по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фотографии в телеграм-канале его проекта.

Экспертизы проводила по запросу следствия Екатеринбургская духовная семинария. Словиковский рассказывал, что на одном снимке была изображена девушка в цветочном венке, однако следователи в нем увидели шипы и посчитали, что это терновый венец. На другом фото девушка позировала на фоне металлических швеллеров в форме буквы "Х". Следствие посчитало, что конструкция олицетворяет православный крест, сообщает "Медиазона".

Ещё один эпизод касается перформанса, где на разных фотографиях люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд, акция называлась "Напиши свой грех". "Мне сообщили, что "грех" – это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать", – утверждает Словиковский. Сам он вину не признал.