Организатору тура дали 4 года колонии за смерть туристов на вулкане

Суд в Камчатском крае приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова к четырём годам колонии за организацию тура, в котором погибли девять человек.

Согласно приговору, Степанов разместил в интернете рекламу о восхождении на вулкан Ключевская Сопка. На предложение откликнулись десять человек из разных регионов России – в общей сложности, они заплатили за тур около миллиона рублей. Степанов также нанял двух гидов, у которых не было компетенций для такого восхождения, сообщает СК России.

Степанов не получил разрешение парка на посещение и не утвердил маршрут. Несмотря на это, тур начался 30 августа 2022 года. На высоте четырёх тысяч метров двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении одного гида спустились на базовый лагерь. Позже их спасут.

Остальные продолжили восхождение и сорвались с ледового склона. Один турист погиб сразу, остальные получили различные травмы и вернуться на базовый лагерь не смогли. Все они погибли от переохлаждения.

Суд признал Степанова виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно приговору, помимо срока, Степанов обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда общей суммой в 11,5 миллионов рублей.