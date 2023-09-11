Суд приговорил к реальным срокам причастных к гибели детей на Сямозере

Суд в Петрозаводске 11 сентября приговорил к реальным срокам двух инструкторов. причастных к гибели детей на Сямозере в Карелии в 2016 году. Валерий Круподёрщиков получил шесть лет колонии общего режима, Павел Ильин - пять. Они признаны виновными по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ранее суд признал Ильина невиновным, а Круподёрщикова освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Кассационный суд отменил это решение и направил дело на пересмотр.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Тогда более 50 подростков, отдыхавших в лагере "Парк-Отель "Сямозеро" отправилась в водный поход на каяках и плотах (рафтах). Из-за поднявшегося шторма плавсредства перевернулись. 14 школьников утонули.

По версии следствия, поход проходил на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъёмности, у детей не было спасательных жилетов нужных размеров. Кроме того, инструкторы проигнорировали сообщения о надвигающемся шторме.

Круподёрщикова также обвинили в том, что он не предпринял достаточных усилий для спасения детей. Павел Ильин свою вину не признаёт, поскольку его не было на месте событий: в тот день он отпросился из лагеря, чтобы съездить в петрозаводский колледж для консультации перед защитой диплома.