"Ощущение, что нас предают". Разговоры с жителями Славянска

"Важно, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем", — Говорил, выступая 20 декабря перед журналистами, президент Украины Владимир Зеленский. — На мой взгляд, это справедливо. Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодня решение. Россия требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет".

Журналисты телеканала "Настоящее Время" побывали в Славянске, в неоккупированной части Донецкой области, и спросили у местных жителей, согласны ли они на вывод украинских войск в обмен на завершение войны.

Славянск регулярно обстреливают российские войска, наносят удары ракетами, дронами, бомбами. До линии фронта стало очень близко. Несмотря на это в преддверии праздников здесь включили иллюминацию.

– Конечно, это поднимает настроение, это ярко, красиво, хочется улыбаться и радоваться.

– Если бы война закончилась, то было бы больше хорошего настроения. А так, хорошо, красиво, почти как до войны.

– Приятно, конечно. Но пока не до праздников. Зато хорошо: лужи видны, ямы видны, ноги не переломаешь.

Праздничные украшения не только на улице, но и у славянских предпринимателей. "Хотим создавать маленький праздник для людей, которые нас посещают", – говорит предприниматель Сергей Ковалев, который занимается ресторанным бизнесом.

Учимся выживать в таких условиях

Несмотря на близость фронта, в его кафе много посетителей: "Это кафе быстрого питания для всей семьи, которое мы развиваем, с которым мы пережили ковид, с которым мы переживаем войну".

Проблемы с электричеством, водой и отоплением. "Учимся выживать в таких условиях, – продолжает Сергей Ковалев. – Мы, кафе, полностью автономны от электроснабжения, у нас большой дизельный генератор стоит для того, чтобы бесперебойно работать, в том числе, как "пункт несокрушимости" для соседних домов, так как люди к нам приходят, заряжают приборы, набирают воду, потому что у нас есть и автономное водоснабжение".

В центре города мы встречаем Владислава. Он сотрудник агентства по недвижимости. Журналисты Настоящего Времени виделись с ним несколько месяцев назад, когда делали сюжет о рынке недвижимости в прифронтовых городах Донецкой области. Владислав рассказывает, что квартиры и дома в Славянске, несмотря на ситуацию, по-прежнему продаются и покупаются. Цены практически не изменились: "Нотариусы работают, реестры работают, центры предоставления административных услуг работают. Люди продавали, люди покупают. На этой неделе мы заключили два соглашения купли-продажи. Продали один дом и одну однокомнатную квартиру".

Нам объяснили, что город живет двумя этапами, которые сменяют друг друга. Когда город сильно обстреливают, люди задумываются о том, чтобы выезжать. А когда обстрелов нет, то жизнь продолжается.

Все время, начиная с 2022 года, ты живешь на чемодане

"Пока не открываешь новости, а просто ходишь по улице, занимаешься своими делами, не обстреливают город, нет взрывов, ты смотришь по сторонам, и город, как город. Живет, работает, все хорошо. Немного меньше местных жителей стало, немного больше приезжих. С другой стороны, когда остаешься наедине с собой, открываешь новости и читаешь, ты понимаешь, что все время, начиная с 2022 года, ты живешь на чемодане", – говорит предприниматель Сергей Ковалев.

Среди мыслей, как сохранить бизнес, рабочие места, доставить товар по трассе, которую атакуют российские дроны, появилось еще одно беспокойство – это мирные переговоры, а особенно пункт о выходе ВСУ из неоккупированной части Донецкой области.

"У нас есть легкое ощущение, что нас предают. Я могу понять чувства людей, которые говорят, что так нужно, но они никогда не поймут меня. Я говорю за народ, который хочет оставаться в Украине, но хочет оставаться дома. Это как предательство больше, а не обида. Мы, граждане Украины, нам хочется жить в своей стране ", – продолжает Сергей.

Владислава особенно беспокоит, что вопрос вывода ВСУ с Донбасса обсуждается без учета мнения людей, которые здесь живут: "Думаю, что большинство людей в Славянске проголосуют за Украину. Это понятно. Но, думаю, что какой-то процент людей найдется, кто проголосует за другую сторону".

Мы спросили у прохожих в центре города, что они думают о заключении мирного соглашения в обмен на выход украинских войск с Донбасса.

– Я не хочу, чтобы Славянск отдавали. Но, тем не менее, лучше плохой мир, чем хорошая война. Я, скорее всего, останусь здесь, поскольку мне уже некуда ехать. Но не хочется, [чтобы украинские войска вышли из города]. У россиян ничем не лучше правительство, чем наше. Сомневаюсь, что будут какие-то улучшения. Скорее всего, будет хуже.

Я украинка, Россия мне не нужна

– Я, конечно, против. Не хотела бы, чтобы Донецкая область перешла к России. Но война надоела до безумия. Сколько человеческих жертв? Сколько молодых ребят погибло? [Если Украина пойдет на эти условия], я перееду отсюда. Я вообще-то переселенка, здесь арендую квартиру. Я сама из Лиманской громады, поселок Заречное. Там уже ничего нет. Но здесь я не останусь. Нет. Я украинка, Россия мне не нужна.

Не останется в таком случает в городе и Сергей Ковалев: "У меня очень много друзей, знакомых, родственников, которые сейчас служат. Это, наверное, будет предательство и их, если я тут останусь и буду делать бизнес. Не хочу".

Сотрудник агентства по недвижимости Владислав уверен, что против сценария выхода с Донбасса в обмен на мир будут и украинские военные: "Они будут возмущены, если просто сказать: "Отходим и все".