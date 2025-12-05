"Освободитель" среди руин

Владимир Путин считает, что Россия получит Донецкую область тем или иным путём. “Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать”, - заявил он в интервью индийским журналистам.

Представители НАТО констатируют, что значительная часть Покровска Донецкой области находится под контролем ВС РФ. Бои идут в северной части города, значительно разрушенного российскими ударами. От развития ситуации в Покровске зависит судьба соседнего Мирнограда, который подвергается массированным воздушным атакам.

В разговоре с индийскими журналистами Путин рассказал о прошедших в Кремле переговорах с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он назвал их содержательными. Президент США Дональд Трамп по-прежнему полагает, что Путин хочет заключить сделку.

Ход военных действий и мирные договорённости обсудим с военным экспертом Давидом Гендельманом и политологом Русланом Айсиным.



