Осетинского оперного певца Чельдиева приговорили к 10 годам колонии

Ростовский областной суд приговорил осетинского оперного певца и ковид-диссидента Вадима Чельдиева к десяти годам колонии строгого режима. Его обвиняли в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизме, хулиганстве, организации массовых беспорядков и нападении на представителя власти во время этапирования. Прокуратура требовала для Чельдиева 11 лет колонии.
Вместе с Чельдиевым на скамье подсудимых также оказались Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов - обвинение требовало для них девять лет заключения. Суд приговорил Чиркинова к восьми, а Бесолова - к восьми с половиной годам колонии строгого режима, сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что адвокаты намерены обжаловать приговор - они считают его необоснованным. Ранее адвокат Вадима Чельдиева Батраз Кульчиев заявил, что в деле нет доказательств. "В доказательной базе нет того, что Чельдиев, Чиркинов и Бесолов ставили перед собой цель вывести людей на площадь, чтобы кидать камни. Такого с их стороны не было," - цитирует Кульчиева региональное издание "ОсНова".
- 20 апреля 2020 года во Владикавказе прошел несанкционированный митинг, участники которого протестовали против правительства, режима самоизоляции и безработицы. Через несколько часов после начала митинга протестующих стал вытеснять с площади ОМОН. Те в ответ начали бросать камни, брусчатку и гранитные плиты. Некоторые из участников митинга были приговорены к реальным срокам.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы Чельдиева, Чиркинова и Бесолова по статье 5 Европейской Конвенции по правам человека о необоснованном содержании их под стражей. Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
- Кавказ.Реалии публиковал интервью Вадима Чельдиева, в котором он подробно рассказал о своем деле.
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