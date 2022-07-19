Осетинского оперного певца Чельдиева приговорили к 10 годам колонии

Ростовский областной суд приговорил осетинского оперного певца и ковид-диссидента Вадима Чельдиева к десяти годам колонии строгого режима. Его обвиняли в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизме, хулиганстве, организации массовых беспорядков и нападении на представителя власти во время этапирования. Прокуратура требовала для Чельдиева 11 лет колонии.

Вместе с Чельдиевым на скамье подсудимых также оказались Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов - обвинение требовало для них девять лет заключения. Суд приговорил Чиркинова к восьми, а Бесолова - к восьми с половиной годам колонии строгого режима, сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что адвокаты намерены обжаловать приговор - они считают его необоснованным. Ранее адвокат Вадима Чельдиева Батраз Кульчиев заявил, что в деле нет доказательств. "В доказательной базе нет того, что Чельдиев, Чиркинов и Бесолов ставили перед собой цель вывести людей на площадь, чтобы кидать камни. Такого с их стороны не было," - цитирует Кульчиева региональное издание "ОсНова".