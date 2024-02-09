Ошибка президента? Эксперты об отставке Валерия Залужного

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и назначении на эту должность Александра Сырского, командовавшего Сухопутными войсками Украины. Кадровую ротацию глава государства пояснил необходимостью изменений в армии и предложил Залужному остаться в президентской команде. Ответа не последовало.

Почему же Зеленский уволил самого популярного и пользующегося в армии авторитетом генерала? Повлияет ли смена руководства ВСУ на ситуацию на фронте?

Владимир Зеленский и Валерий Залужный публично по- разному оценивали ситуацию в зоне боевых действий. Глава государства и он же Верховный главнокомандующий Украины характеризовал ее оптимистично, а главком ВСУ как "тупиковую".

Решение уволить Залужного в критический момент российско-украинской войны ряд политиков и экспертов в Киеве считают серьезной ошибкой президента Украины.

Одна из вероятных причин увольнения генерала – стремительный рост его популярности и опасения Зеленского, что Залужный может стать его конкурентом на будущих выборах. В конце прошлого года исследование Киевского международного института социологии показало, что более 90 процентов украинцев доверяют Залужному, а рейтинг Зеленского падает, и доверие к нему на тот момент составило 77 процентов. В январе рейтинг Зеленского, согласно данным соцопросов, продолжил падение.

вокруг Залужного начнется формироваться широкая коалиция различных политических сил

Хотя Залужный никогда не заявлял о своих политических амбициях, многие оппозиционно настроенные к украинской власти депутаты Верховной рады считают, что у бывшего главкома ВСУ есть политическое будущее и он может стать фигурой, вокруг которой объединятся многие политики.

О последствиях отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ рассуждает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

"Последствия, скорее всего, будут политическими. Конечно же, более проблемными и критичными станут отношения [в украинском обществе] к Зеленскому. Он потеряет часть своих приверженцев на фоне отставки Залужного. Сторонники или, точнее, фанаты экс-главкома ВСУ крайне негативно восприняли решение об увольнении генерала и это, безусловно, приведет к падению рейтинга президента Украины. Форма отставки – мягкая, Залужный проявил ответственную позицию, согласившись со своей отставкой, и это снизит негативные последствия с точки зрения возможной какой-то политической турбулентности внутри Украины. И потенциально на перспективу у Зеленского появляется очень мощный конкурент, который, возможно, будет одним из фаворитов будущих президентских выборов в Украине. С высокой вероятностью, может быть, не сразу, но вокруг Залужного начнется формироваться широкая коалиция различных политических сил".

Политические оппоненты Зеленского раскритиковали его за нечеткость заявлений о причинах замены Залужного, назвав отставку боевого генерала «приговором власти».

"Ошибочное решение, которое будет иметь последствия для государства и народа... С сегодняшнего дня за все возможные неудачи на фронте ответственность несет Офис президента Украины во главе с лицом, которое отправило в отставку эффективного руководителя Сил обороны", - написала Ирина Фриз, депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Сырский – это не человек с улицы, в 2022-м он вплотную занимался обороной Киева

Отношения Зеленского и Залужного начали ухудшаться еще в начале широкомасштабной войны, и за почти два года президент Украины как минимум дважды пытался уволить генерала. СМИ пишут, что Зеленский и его команда возложили на главкома ВСУ ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление на юге Украины и хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, несмотря на рост потерь. Один из ключевых вопросов, который на фоне увольнения Залужного задают украинцы: как смена руководства ВСУ повлияет на ситуацию на фронте?

"Не думаю, что следует ожидать существенных изменений на фронте, поскольку новый главком ВСУ, генерал Сырский – это не человек с улицы, в 2022-м он вплотную занимался обороной Киева, под его командованием проходили операции по освобождению Черниговской, Сумской и Харьковской областей. И у этого генерала солидный опыт ведения боевых действий в условиях превосходства противника и ограниченного ресурса Сил обороны Украины. Поэтому не разделяю мнение, что назначение Сырского – большая ошибка. Да, это другой генерал, со своим видением развития ситуации. Позиции Сырского и Залужного как по тактическим, так и по стратегическим целям не всегда совпадали, но это не отменяет главной концепции обороны Украины и ее главной цели – возвращение всех украинских территорий в границах 1991 года", – отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

С ним солидарен и Владимир Фесенко: "Ситуация на фронте зависит не от личности конкретного генерала, а от решений коллективного командования, в котором большую роль играл, кстати, и Сырский. И главный фактор, который, к сожалению, негативно влияет на ситуацию на фронте – колебания с уровнем поставки оружия и боеприпасов со стороны наших западных партнеров и, в первую очередь, США, где все еще не могут окончательно утвердить решение о выделении Украине военной помощи на этот год".

После того как Сенат США поддержал законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов, решающим будет голосование в Палате представителей. Если же Украина не получит в этом году обещанные США оружие и военную технику, как этот фактор отразится на ситуации на фронте? И можно ли утверждать, что российские войска сейчас владеют инициативой на поле боя и получают все большее преимущество на ряде участков?

мы вынуждены очень жестко экономить боеприпасы

"У российских войск вдоль линии фронта всегда было преимущество по численности военных и техники. Особенно артиллерии. К тому же, российская военная тактическая авиация все это время доминировала в воздухе. И ВСУ все эти два года приспосабливалась воевать против превосходящего по численности живой силы и техники противника. Сейчас ситуация осложняется тем, что мы вынуждены очень жестко экономить боеприпасы. И это не позволяет реализовывать ряд тактических ходов даже не уровне обороны. Когда ведутся активные контратакующие действия, их проведение не эффективно без поддержки артиллерии, а артиллерии приходится в большинстве случаев молчать. Не исключено, что по этой причине придется даже оставить некоторые позиции. Поэтому военная западная помощь – поставки боеприпасов и вооружений – очень сильно влияет на развитие ситуации на фронте", – констатирует военно-политический обозреватель Александр Коваленко.