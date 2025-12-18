Основатель сервиса доставки igooods Григорий Кунис уехал из России

Основатель сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис покинул Россию после того, как прокуратура обжаловала его приговор по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией.

Ранее суд в Петербурге оштрафовал его на 350 тысяч рублей, однако прокуратура сочла приговор несправедливым "вследствие чрезмерной мягкости наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления". Обвинение требует приговорить Куниса к шести годам лишения свободы.

"Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга (Стейнбек) и гигиена. Я не серчаю на нее. Ведь отпустила же", – написал Кунис. Сейчас бизнесмен находится в Вильнюсе.