Основатель сервиса доставки igooods Григорий Кунис уехал из России

Основатель сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис покинул Россию после того, как прокуратура обжаловала его приговор по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией.
Ранее суд в Петербурге оштрафовал его на 350 тысяч рублей, однако прокуратура сочла приговор несправедливым "вследствие чрезмерной мягкости наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления". Обвинение требует приговорить Куниса к шести годам лишения свободы.
"Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга (Стейнбек) и гигиена. Я не серчаю на нее. Ведь отпустила же", – написал Кунис. Сейчас бизнесмен находится в Вильнюсе.
- Дело против Куниса было возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности, ФБК в России объявили экстремистской организацией в июне 2021 года.
- Психолог и медиаменеджер Григорий Кунис вместе с братом создали в 2014 году один из первых в России сервисов доставки продуктов на дом. Издание РБК в 2021 году включило Куниса в рейтинг "Герои 2021. Капитаны свободного рынка".