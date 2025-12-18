Ссылки для упрощенного доступа

Основатель сервиса доставки igooods Григорий Кунис уехал из России

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Основатель сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис покинул Россию после того, как прокуратура обжаловала его приговор по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией.

Ранее суд в Петербурге оштрафовал его на 350 тысяч рублей, однако прокуратура сочла приговор несправедливым "вследствие чрезмерной мягкости наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления". Обвинение требует приговорить Куниса к шести годам лишения свободы.

"Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга (Стейнбек) и гигиена. Я не серчаю на нее. Ведь отпустила же", – написал Кунис. Сейчас бизнесмен находится в Вильнюсе.

  • Дело против Куниса было возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности, ФБК в России объявили экстремистской организацией в июне 2021 года.
  • Психолог и медиаменеджер Григорий Кунис вместе с братом создали в 2014 году один из первых в России сервисов доставки продуктов на дом. Издание РБК в 2021 году включило Куниса в рейтинг "Герои 2021. Капитаны свободного рынка".
