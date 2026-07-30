Основатель Telegram Дуров внесен в РФ в список "террористов и экстремистов"

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень "террористов и экстремистов". Это, как сообщается в четверг, следует из обновленного списка ведомства.

Днём ранее ФСБ подтвердила, что в России в отношении Павла Дурова возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. По версии следствия, администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

С июля 2025 года, как утверждает ФСБ, в России задержали 46 пользователей бота "Дайвинчик/Leo" в возрасте от 12 до 22 лет, нападавших на полицейских и совершавших поджоги по заданию украинских спецслужб.

Сам Дуров обвинения не комментировал. В официальном аккаунте мессенджера в X была опубликована фотография, где он показывает средний палец.

В феврале 2026 года Дуров писал, что против него завели уголовное дело. В апреле, по словам бизнесмена, на адрес, где он 20 лет назад жил в России, пришла повестка, в которой он был назван "подозреваемым". В том же феврале "Российская газета" и "Комсомольская правда" в статьях, написанных "по материалам ФСБ", утверждали, что мессенджер в условиях "специальной военной операции" (так в России называют полномасштабное вторжение в Украину) стал "главным инструментом" спецслужб стран НАТО и Украины. Об этих публикациях напоминает Настоящее время.

В апреле 2026 года Павел Дуров в ответ на попытки российских властей заблокировать Telegram в России призвал россиян вступать в "Цифровое сопротивление". Он пообещал сделать трафик мессенджера сложнее для обнаружения и блокировки в России.