Основателя "Мужского государства" обязали покрыть убытки суши-баров

Суд в Нижнем Новгороде обязал основателя запрещённого в России "Мужского государства" Владислава Позднякова компенсировать убытки сети суши-баров "Тануки" за ложные заказы, сделанные по его призыву. Об этом рассказывают Сибирь.Реалии.

В августе 2021 года Поздняков призвал подписчиков своего телеграм-канала делать заказы в "Тануки", а затем их отменять, требуя удалить рекламу суши-бара с темнокожим мужчиной и радужной символикой. Тогда в рестораны "Тануки" поступило несколько сотен таких заказов из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Невостребованные блюда пришлось утилизировать, общие убытки от ложных заказов составили около полумиллиона рублей.

Управляющая компания сети "Тануки" потребовала взыскать с Позднякова и двух его сторонников ущерб на сумму 158 тысяч рублей – за 66 заказов, сделанные в первые три дня акции. Суд иск удовлетворил частично: компенсировать убытки должен только Поздняков.