Основателя "Мужского государства" обязали покрыть убытки суши-баров

Суд в Нижнем Новгороде обязал основателя запрещённого в России "Мужского государства" Владислава Позднякова компенсировать убытки сети суши-баров "Тануки" за ложные заказы, сделанные по его призыву. Об этом рассказывают Сибирь.Реалии.
В августе 2021 года Поздняков призвал подписчиков своего телеграм-канала делать заказы в "Тануки", а затем их отменять, требуя удалить рекламу суши-бара с темнокожим мужчиной и радужной символикой. Тогда в рестораны "Тануки" поступило несколько сотен таких заказов из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Невостребованные блюда пришлось утилизировать, общие убытки от ложных заказов составили около полумиллиона рублей.
Управляющая компания сети "Тануки" потребовала взыскать с Позднякова и двух его сторонников ущерб на сумму 158 тысяч рублей – за 66 заказов, сделанные в первые три дня акции. Суд иск удовлетворил частично: компенсировать убытки должен только Поздняков.
- В октябре 2021 года "Мужское государство" было признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.
- Сторонники "Мужского государства" выступали против идей феминизма и толерантности. Они угрожали активисткам насилием, организовывали травлю женщин и представителей ЛГБТ+.
- В 2018 году Поздняков был осуждён на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Он уехал за границу, суд впоследствии отменил приговор.
- Помимо "Тануки", в знак протеста против рекламы с темнокожими людьми Поздняков призывал делать ложные заказы в ресторанах "Ёбидоёби" и "Тандыр №1". В отличие от "Тануки", они извинились и удалили рекламу.
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