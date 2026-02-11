Остались лошади и долги. Конец конюшни Кадырова в Чехии

Полиция в чешском городе Литомержице через три года после исчезновения верхового жеребца главы Чечни Рамзана Кадырова из чешской конюшни констатировала, что скакуна по кличке Зазу никто не украл, а его незаконно вывезли за пределы Европейского союза неназванные лица по договоренности с владельцем. При этом Зазу с 2014 года находится в списках арестованного из-за санкций имущества Кадырова – он поддержал аннексию Крыма и боевые действия в Донбассе. Кроме Зазу, в Чехии остаются под арестом другие скаковые лошади главы Чечни.

Их поведение было агрессивным. Они требовали, чтобы мы выдали лошадей, утверждая, что это их собственность

История с исчезновением скакуна Зазу началась за месяц до начала войны России в Украине. Как впоследствии рассказывал директор конезавода в городке Крабчице на севере Чехии Ростислав Копецкий, в конце января 2022 года перед воротами конезавода остановился автомобиль с фургоном для перевозки лошадей, и два русскоязычных человека, имен которых Копецкий не назвал, заявили ему, что верховые жеребцы Кадырова Зазу и Михаил Глинка должны быть увезены в Польшу. К тому моменту они семь лет находились в конюшне в Крабчице из-за введенных в отношении Кадырова в 2015 году санкций. Копецкий не мог отдать лошадей, и, по его словам, автомобиль несколько дней стоял перед въездом в конюшню. "Их поведение было агрессивным. Они требовали, чтобы мы выдали лошадей, утверждая, что это их собственность", – рассказывал тогда Копецкий в эфире Чешского радио. По его словам, за несколько дней до этого к нему с тем же требованием пришел и тренер конюшни Кадырова Арслангирей Шавуев. "Он хотел любой ценой передать лошадей прибывшим. По его словам, это не его мнение, а позиция людей, которые находятся в Москве из окружения господина Кадырова. По его словам, он ничего не может с этим поделать и обязан это уважать и выполнять", – рассказывал Копецкий в интервью.

Сам Шавуев впоследствии опроверг в интервью чешским журналистам, что такой разговор имел место. Он утверждал, что единственным конем, предназначенным для перевозки, был жеребец по кличке Дакс Сколар. В прошлом он принадлежал Кадырову, но, как писали СМИ, незадолго до введения санкций чеченский лидер якобы вывез его за пределы ЕС и продал. В реальности жеребец вероятно также, как и Зазу, была незаконно вывезена в Россию: на одном из российских сайтов, посвященных скачкам, видно, что она была использована для разведения скаковых лошадей, и ее потомки участвовали в российских дерби. В 2013 году Дакс Сколар получил Большой приз Праги, победив в дерби на дистанции 1600 м.

После заявлений Шавуева неизвестные ночью перерезали замок на воротах конюшни и увезли в неизвестном направлении единственную лощадь – Зазу. Спустя два месяца глава Чечни обнародовал в соцсетях фотографию, на которой он позирует вместе с этим скакуном.

Чехия во время расследования вывоза коня обращалась за помощью к другим странам – одной из них была Польша, так как неизвестные, приехавшие на конезавод в Крабчице, говорили о том, что собираются увести скакуна Зазу в эту страну.

"На основании проверенных фактов можно сделать вывод, что в данном случае нет подозрения в совершении преступления кражи, поскольку было установлено, что вывоз жеребца произошел на основании согласованных услуг и договоренности между владельцем и другими лицами, – говорится в сообщении, обнародованном полицией города Литомержице, которая проводила расследование. – Таким образом, дело было квалифицировано как подозрение в совершении правонарушения в соответствии с Законом № 69/2006 Сб. о применении международных санкций, поскольку был нарушен запрет на вывоз жеребца за пределы Европейского Союза. Зазу, скорее всего, был через Польшу переправлен в автономную Чеченскую Республику в Российской Федерации, но с уверенностью можно сказать то, что он был вывезен за пределы Европейского союза".

Лошади Кадырова в Чехии

После введения Европейским союзом санкций в 2014 году в отношении главы Чечни, в Чехию были привезены все его верховые лошади, находящиеся в других странах ЕС. Помимо Зазу, Дэшинг Хоум, Альдар, Альдзарб, и Меандре. При этом после того, как санкции закрыли этим скакунам путь к призовым за участие в соревнованиях, на чешские скачки тем же тренером Шавуевым выставлялись жеребцы российского предпринимателя из Кемерова Валентина Бухтоярова. Бухтояров не находится под санкциями, хотя в отношении основанной им и впоследствии проданной компании "Сибуглемет" после начала полномасштабной войны России в Украине санкции были введены. В 2019 и 2020 годах лошади Бухтоярова два года подряд выигрывали пражское дерби. Бухтоярова связывают с близким к президенту России олигархом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями из-за соучастия в выборе Кремля вторгнуться в Украину. "Сибуглемет" поставлял коксующиеся угли на металлургические комбинаты "Евраза", совладельцем которого является Роман Абрамович. Когда "Сибуглемет" в 2013 году был продан, Бухтояров, как писали российские СМИ, инвестировал часть денег в компанию сына олигарха – Аркадия Абрамовича.

В Чехии конюшни Рамзана Кадырова были зарегистрированы в 2012 году, была утверждена и официальная форма для жокеев – в красно-бело-зеленых цветах. За это время они выиграли 29 скачек и заработали более 12,2 миллиона крон (почти 600 тысяч долларов США по нынешнему курсу), добивались успехов в Чехии, а также регулярно занимали призовые места на престижных зарубежных соревнованиях. Из-за поддержки аннексии Россией Крыма на всех лошадей главы Чечни был наложен арест, так как были введены меры, ограничивающие управление собственностью в ЕС. В марте 2023 года чешский сайт, специализирующийся на скачках, Jezdci.cz писал, что жеребца по кличке Зазу Кадыров купил в 2012 году. Он участвовал в 36 скачках, девять раз побеждал и заработал более 1,2 миллиона евро (более 28 миллионов чешских крон).

В отличие от Чехии, где конюшню Кадырова зарегистрировали для участия в скачках, в 2011 году это отказались сделать в двух штатах США: Кентукки и Нью-Йорке, где по просьбе властей запретили старт жеребца Кадырова Свит Даки.

В 2018 году организация "Трансперенси Интернешнл" подсчитала, что участие в скачках приносят Кадырову в три раза больший доход, чем он зарабатывает: призовые глава Чечни не декларирует. В расследовании говорится, что с 2014 по 2018 год на скачках в ОАЭ лошади Кадырова заработали 61,7 миллиона рублей. 36,4 миллиона призовых они получили в России. Задекларированный доход Кадырова за этот период – 29,2 миллиона рублей. В организации отметили, что скаковые лошади – это пример того, как российские должностные лица избегают декларирования доходов и имущества. Причем это касается не только главы Чечни.

Как впоследствии рассказывал чешским СМИ тренер Шавуев, после введения санкций Кадыров перестал платить ему. "Дэшинг Хоум умер. Остались два мерина – Альдар и Альдзарб. Кадыров мне за них не платил, поэтому я отдал их девчонкам для прогулок. А еще здесь есть два племенных жеребца, о которых заботится конюшня Darhorse", – утверждал Шавуев. Тем не менее, впоследствии оказалось, что, когда Шавуев вернулся в Россию, жеребцы, которых он тренировал, участвовали в Грозном в скачках за приз Рамзана Кадырова. И лошади Бухтоярова, которых тренировал Шавуев, недавно участвовали в скачках в Дубае.

Управление уже продало двух лошадей на прозрачном тендере с помощью электронного аукциона

Гибель Дэшинг Хоум подтвердили и в министерстве финансов Чехии, которое распоряжалось лошадьми после наложения санкций. Как рассказала в интервью чешскому изданию Odkryto.cz Михаэла Тесарова, пресс-секретарь Управления по представлению интересов государства в имущественных вопросах, после ряда безуспешных попыток продать лошадей на аукционах, в прошлом году были найдены заинтересованные покупатели. "Управление уже продало двух лошадей на прозрачном тендере с помощью электронного аукциона", – отметила Тесарова.

В частности, жеребец Михаил Глинка был продан за 68 850 крон (приблизительно 3 тысячи долларов США), а мерин Альдар – за 32 600 крон (около 1,5 тысяч долларов). Теперь у государства остался только мерин Альдзарб, к которому пока никто не проявил интереса на аукционах. Стоимость украденной скаковой лошади Зазу в 2023 году оценивалась полицией Чехии в 400 тысяч крон (почти 20 тысяч долларов по нынешнему курсу).

Эксперты говорят, что с возрастом стоимость скаковых лошадей снижается, и их нынешняя низкая цена продажи отражает это.

Тренер Кадырова в долгах

После начала войны в Украине тренер конюшни Кадырова Арслангирей Шавуев покинул Чехию, оставив после себя долги. Его компания, Elbrus CZ, признана банкротом. Просьбу о ликвидации Elbrus CZ в чешские налоговые органы подал Константин Кобзарев, владелец 25-процентной доли. Как писало чешское издание iRozhlas, Кобзарев и его жена Инна – единственные компаньоны компании, которые остались в Чехии. Все остальные уехали в Россию после начала войны. Кобзарев ухаживал за лошадьми, и Шавуев должен ему зарплату – 78 тысяч крон (более3,5 тысяч долларов по нынешнему курсу). Elbrus CZ также осталась должна одной из чешских компаний обязательного медицинского страхования и Чешскому управлению социального обеспечения – в общей сложности долг составлял около 200 тысяч крон (почти 10 тысяч долларов).

У компании, как рассказывал после введения санкций Шавуев в интервью Радио Свобода, не было никакого имущества – она работала так, что лошади участвовали в скачках, а заработанные ими средства тратились на содержание конюшни. Подтвердить правдивость его слов не представляется возможным, однако вряд ли участие в скачках было лишь хобби, а не средством заработка для владельцев верховых лошадей.

После введения санкций, лошадей Кадырова либо вообще отказывались принимать для участия в бегах в странах ЕС, либо не выплачивали призовые – так произошло в Германии в 2014 году, когда организаторы скачек отказались выплачивать 2 тысячи евро призовых из-за санкций Евросоюза, введенных после аннексии Крыма. В 2014 году Рамзану Кадырову запретили получать доход от скачек и перевозить и продавать своих лошадей, находящихся в странах ЕС.