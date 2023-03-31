Осторожно, Россия закрывается

В России ФСБ арестован якобы за шпионаж американский журналист Эван Гершкович. Утверждается, что корреспондент The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий ВПК". Это первый случай ареста иностранного корреспондента под таким предлогом в России за 27 лет. В чем причина? С этого события начнем беседу с ведущей ютуб-канала "Латынина-ТВ" Юлией Латыниной.

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