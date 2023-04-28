Осужденный по делу "Сети" Юлиан Бояршинов уехал из России

Осужденный по петербургскому делу "Сети" Юлиан Бояршинов, который освободился из колонии № 7 в Сегеже 21 апреля, покинул Россию. Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на отца Бояршинова.

По данным газеты, Юлиан Бояршинов и его жена, журналистка Яна Сахипова, покинули страну из соображений безопасности. Сейчас они находятся в Барселоне.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

В Петербурге по уголовному делу проходили Юлиан Бояршинов и Виктор Филинков. Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы, Бояршинова – к пяти с половиной годам колонии, но позже срок сократили на 3 месяца.

Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.